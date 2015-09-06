俄罗斯经济低迷 总统普京欲吸引亚洲资金投资远东

2015年9月4日，俄罗斯总统普京在符拉迪沃斯托克举行的东部经济论坛上讲话。 REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin

路透俄罗斯哈桑9月4日（记者 Katya Golubkova/Lidia Kelly） - 俄罗斯哈桑位于俄罗斯、中国和朝鲜边境，那里很多被遗弃的建筑物外面长满了杂草，中国游客对这里感到好奇，哈桑也是俄罗斯远东被遗忘的象征。

“他们把游客带到这里并告诉游客‘你们想要民主吗？这里就是’，”俄罗斯一名边境官员匿名对路透说道。“然后他们指向哈桑破败的地方。”

不过如果俄罗斯总统普京的愿望能够达成、中国愿意掏钱，哈桑可能穷不了多久了。

低油价和西方制裁冲击俄罗斯经济，普京将其注意力转向远东，希望亚洲资金能带来迫切需要的繁荣。

普京周五在符拉迪沃斯托克举行的东部经济论坛（Eastern EconomicForum）上吸引投资者，呼吁他们投资这个自然资源、森林和渔业资源丰富的地区。该论坛是普京发起的。

“这里的潜力很大，”普京对中国、韩国和日本投资者说道。

普京表示，他希望远东能变得像其他“领先的商业中心”一样有利可图。远东占俄罗斯土地面积的比例超过三分之一。

制裁导致俄罗斯被大多数西方金融市场拒之门外，俄罗斯尤其关注来自中国的投资机会。

经济放缓冲击股市，中国也有自己的问题。但中国与俄罗斯是邻国，又是全球第二大经济体，自然对克里姆林宫有吸引力。

普京周四访问北京，签署了一些新的商业协议。但大型基础设施项目上没有取得突破性进展，凸显了中俄关系的局限性。

荣鼎咨询（Rhodium）的数据显示，2014年，中国对俄罗斯的直接投资额约为84亿美元，同比增加超过10%；当年中国对欧洲的直接投资则达到了180亿美元。

普京周五在论坛上表示，尽管亚太地区目前面临一些问题，但仍将是“世界经济的引擎”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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