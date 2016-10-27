独家：俄矿企Mechel明年初前可完成债务重组 摆脱倒闭危机

路透莫斯科10月26日 - 俄罗斯金属及矿业巨擘Mechel(MTLR.MM)财务长对路透说，该公司计划在2017年初签署最后一笔债务重组协议，结束两年多来沉重的债务协商。

Mechel在俄罗斯经济危机爆发前举债金额庞大，但由于公司主要产品需求日益疲软，加上煤价、钢价挫低，Mechel为了及时偿债疲于奔命。

如果Mechel在今年稍早时没能为公司巨债达成债务重组协议而破产，那么就会是俄罗斯史上最大宗的企业倒闭。

公司财务长Sergei Rezontov对路透说，Mechel即将与俄罗斯外贸银行(VTB)(VTBR.MM)达成条款，重新安排2020-2022年债务还款日期，此前同意的是从明年开始还款。

Rezontov说，该公司拖欠国际联贷银团15亿美元的信贷，也将结束债务重组谈判。

“目前在进行(与VTB)磋商，我们预计年底之前签署，”Rezontov在莫斯科接受路透访问时说。

他说，Mechel最大两笔尚未重组的待清偿债务是拖欠出口信贷机构的5亿美元、以及一笔10亿美元国际联贷案。

Rezontov说，债务重组协议之后，Mechel在2017年将需偿还5.5-7亿美元；其中利息为4-5亿美元，本金是1.5-2亿美元。(完)