俄罗斯军机失事92人全部遇难 包括60名红旗歌舞团成员

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯当局表示，一架载有92人的俄罗斯军机周日在飞往叙利亚途中在黑海坠毁，无人生还。机上人员包括几十名红旗歌舞团成员。
俄罗斯国防部表示，这架图-154飞机在俄罗斯南部城市索契起飞两分钟后，于0225GMT从雷达上消失。该机计划从莫斯科飞往叙利亚，需经停索契加油。
国防部发言人Igor Konashenkov对记者表示，机上无人生还。
俄罗斯总统普京宣布12月26日为全国哀悼日。
这架图-154飞机是1983年制造的，裁有84名乘客和八名机组人员。
至少60名亚历山德罗夫红旗歌舞团成员乘坐该机前往俄罗斯驻叙利亚Hmeymim空军基地，在新年来临之际慰问部队。
俄罗斯通讯社RIA援引不具名安全消息人士称，初步信息显示飞机失事原因是技术故障或者飞行员失误。另一名消息人士表示，已排除激进分子采取了行动的可能性。天气状况也很好。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者表示，现在断言失事原因为时过早。
俄罗斯军事调查人员在声明中表示，已对飞机失事展开刑事调查。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
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