俄罗斯军机失事92人全部遇难 包括60名红旗歌舞团成员

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯当局表示，一架载有92人的俄罗斯军机周日在飞往叙利亚途中在黑海坠毁，无人生还。机上人员包括几十名红旗歌舞团成员。

俄罗斯国防部表示，这架图-154飞机在俄罗斯南部城市索契起飞两分钟后，于0225GMT从雷达上消失。该机计划从莫斯科飞往叙利亚，需经停索契加油。

国防部发言人Igor Konashenkov对记者表示，机上无人生还。

俄罗斯总统普京宣布12月26日为全国哀悼日。

这架图-154飞机是1983年制造的，裁有84名乘客和八名机组人员。

至少60名亚历山德罗夫红旗歌舞团成员乘坐该机前往俄罗斯驻叙利亚Hmeymim空军基地，在新年来临之际慰问部队。

俄罗斯通讯社RIA援引不具名安全消息人士称，初步信息显示飞机失事原因是技术故障或者飞行员失误。另一名消息人士表示，已排除激进分子采取了行动的可能性。天气状况也很好。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者表示，现在断言失事原因为时过早。

俄罗斯军事调查人员在声明中表示，已对飞机失事展开刑事调查。(完)