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时事要闻 | 2015年 10月 22日 星期四 17:41 BJT

俄罗斯称将在千岛群岛建立一个军事基地

路透莫斯科10月22日 - 国际文传电讯社周四援引俄罗斯国防部长绍伊古报导称，俄罗斯计划在千岛群岛建立一个军事基地。

此举很可能导致恶化俄罗斯与日本的关系。俄日对千岛群岛南部的四个岛屿存在领土争议，日本称之为北方四岛。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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