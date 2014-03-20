俄军占领克里米亚两处海军基地

* 俄军占领塞瓦斯托波尔的乌克兰海军总部

* 拜登警告俄罗斯走在遭受孤立的“黑道”上

* 未出现交火

* 乌克兰希望联合国对克里米亚非军事化

路透乌克兰塞瓦斯托波尔/莫斯科3月19日 -俄罗斯周三占领了两处乌克兰海军基地，包括在克里米亚港口塞瓦斯托波尔的一个总部。美国发出警告，称俄罗斯走上了遭受孤立的“黑道”。

俄罗斯吞并克里米亚引发与西方的对抗，欧美寻求加大对俄罗斯总统普京的压力。

“只要俄罗斯继续在这条黑道上走下去，他们将在政治与经济上更加孤立，”美国副总统拜登表示。他指的是有报导称乌克兰士兵在克里米亚遭到武装攻击。

拜登正在立陶宛首都维尔纽斯访问。他这次匆忙出访，旨在安抚波罗的海盟国。立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚都是北大西洋公约组织(NATO)成员国。

“有人试图利用武力重新划定欧洲各国的边境，摧毁欧洲的战后架构，”立陶宛总统格里包斯凯特表示。

联合国秘书长潘基文周四在莫斯科与普京会面，周五访问基辅。他将敦促和平解决这场危机。

俄罗斯军队行动迅速，瓦解了克里米亚武装抵抗的威胁。

“今天早上他们冲进基地。他们把门撬开，但我没听到枪声，”海军上校OleksanderBalanyuk称。他身穿制服并携带私人物品走出该基地。

俄罗斯军队在周三稍晚占领了另一处乌克兰海军基地。

乌克兰安全事务主管Andriy Parubiy表示，乌克兰政府将敦促联合国宣称克里米亚是非军事区。

“乌克兰政府将很快向联合国求助，认可克里米亚为非军事区，采取必要措施让俄罗斯军队离开克里米亚，并为重新部署乌克兰军队做准备，”Parubiy 称。

乌克兰宣布计划对俄罗斯民众实行签证制度，俄罗斯则称可能以同样方式予以回应。(完)

(编译 张涛/王翔琼；审校 龚芳/戴素萍)

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