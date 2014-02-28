俄罗斯吸取格鲁吉亚战争教训 实施改革提升军力

路透伦敦2月27日（记者 Peter Apps） -改装苏联时代的战舰、增加新的飞机和坦克、寻求新的海外基地，俄罗斯军队已经比六年前进行格鲁吉亚战争时更强有力。

俄罗斯在增强军事实力方面认真地进行着投入。2008年以来，俄军费开支增加了近三分之一，并大举改革了武装部队和国防行业，以应对冷战后的衰落。

但俄罗斯军队较苏联时代达到的高峰仍相距甚远，并面临着腐败和长期新兵招募不足等重要问题，更不用说如果介入乌克兰问题可能面对的叛乱风险。

莫斯科否认周三意外宣布准备进行的西部军区演习与乌克兰局势有任何直接联系。

然而俄罗斯西部边陲15万部队和战斗机处于高度警戒状态，仍让人想起当年普京派兵入侵格鲁吉亚。俄罗斯担忧乌克兰境内俄罗斯公民安全的措辞也和格鲁吉亚战争前的声明相近。

在那次为期五天的短暂战争中，俄罗斯军队将格鲁吉亚军队赶出了有争议的南奥塞梯和阿伯卡茨。但装备落后的俄罗斯军队在装备先进西方武器的格鲁吉亚军队面前遭遇打击，引发俄罗斯的自我反省和指责。

指责包括缺乏先进的雷达、夜视仪和通讯设备。根据一些记述报告，俄罗斯损失的四架飞机中，三架是被己方击落的。

格鲁吉亚战争后，俄罗斯废止了欧洲前线兵力不足的军队结构，以更为灵活的小规模旅取而代之，并裁掉了三分之一的军官编制。

军工产业被重组为少数几个大体为国有的企业，俄罗斯承诺到2020年，70%的军事装备将实现现代化。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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