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国际财经 | 2014年 4月 22日 星期二 07:19 BJT

俄罗斯财政部预计年内余下时间经济增长将接近零

路透莫斯科4月21日 - 俄罗斯财政部周一预测，今年余下几个季度国内经济将接近零增长，其中一个季度甚至可能萎缩。

财政部长期规划部主管MaximOreshkin还称，官方预计俄罗斯通胀率4月接近7.2-7.3%，6月通胀率为7.5%，年底时将降至6%下方。

该部门还预计，俄罗斯2014年资本净流出将达到700-800亿美元，经常帐盈余将升至逾500亿美元。

俄罗斯经济第一季增长0.8%，3月通胀年率为6.9%。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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