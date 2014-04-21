俄罗斯财政部预计年内余下时间经济增长将接近零

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透莫斯科4月21日 - 俄罗斯财政部周一预测，今年余下几个季度国内经济将接近零增长，其中一个季度甚至可能萎缩。
财政部长期规划部主管MaximOreshkin还称，官方预计俄罗斯通胀率4月接近7.2-7.3%，6月通胀率为7.5%，年底时将降至6%下方。
该部门还预计，俄罗斯2014年资本净流出将达到700-800亿美元，经常帐盈余将升至逾500亿美元。
俄罗斯经济第一季增长0.8%，3月通胀年率为6.9%。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。