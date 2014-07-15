莫斯科地铁列车脱轨 遇难者升至12人（更新版）

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路透莫斯科7月15日（记者 Andrey Kuzmin） - 俄罗斯紧急情况部称，周二早高峰发生的莫斯科地铁列车脱轨事故导致12人丧生，最多120人受伤。

俄罗斯调查委员会表示，正在调查事故的原因。似乎没有误操作的嫌疑。

受伤的乘客被用担架抬出地铁站，直升机将伤势最重的乘客送往医院。一些乘客被救上地面后看似吓坏了，有人在哭泣。

“到目前为止，已有12人丧生。”紧急情况部一名官员在现场对记者说道。

调查人员称，电涌导致地铁列车骤停，一些车厢出轨。事故发生地点位于Slaviansky Boulevard和Park Pobedy站之间。

“刹车非常猛。灯熄灭了，冒出了很多烟。”鼻子流血的一名男子对Rossiya-24电视台说道。

“我们被困住了，奇迹般地逃了出来。我以为这下完了。很多人受伤了，第一节车厢受伤人数最多，因前后车厢相撞。”

莫斯科城市运输服务发言人对国际文传电讯社称，受影响的地铁站内所有乘客在中午前都已被疏散，驳回了一些乘客仍被困在地下的报导。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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