普京下令将红场外一块空地建成公园

路透莫斯科11月12日（记者 Gabriela Baczynska） -俄罗斯总统普京已经下令由一家纽约公司将红场外的一块土地打造成一处占地13公顷的公园，以使莫斯科拥挤的中心地带更加宜居。

这块土地上原本坐落着20世纪60年代建造的罗西亚（Rossiya）酒店，这是一栋白色的混凝土和玻璃建筑，几十年来都是苏联时代建筑的象征。

2007年，该酒店被夷为平地，随后这块地一直空置。

关于如何处置这块地的想法很多，包括为俄罗斯议会和政府建造一座大型办公楼。普京介入此事，下令在此修建一处公园。

周二，莫斯科市当局宣布，Diller Scofidio +Renfro工作室获得Zaryadye公园项目。该公园预计将耗资高达2亿美元。

“我们希望市中心尽可能适宜行人，居民和游客都可以进去，并感到身心愉悦。”莫斯科首席设计师SergeiKuznetsov说道。

公园建设工程预计于明年底开始，但具体完工日期尚不得而知。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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