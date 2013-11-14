普京下令将红场外一块空地建成公园

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯总统普京已经下令由一家纽约公司将红场外的一块土地打造成一处占地13公顷的公园，以使莫斯科拥挤的中心地带更加宜居。
这块土地上原本坐落着20世纪60年代建造的罗西亚（Rossiya）酒店，这是一栋白色的混凝土和玻璃建筑，几十年来都是苏联时代建筑的象征。
2007年，该酒店被夷为平地，随后这块地一直空置。
关于如何处置这块地的想法很多，包括为俄罗斯议会和政府建造一座大型办公楼。普京介入此事，下令在此修建一处公园。
周二，莫斯科市当局宣布，Diller Scofidio + Renfro工作室获得Zaryadye公园项目。该公园预计将耗资高达2亿美元。
“我们希望市中心尽可能适宜行人，居民和游客都可以进去，并感到身心愉悦。”莫斯科首席设计师Sergei Kuznetsov说道。
公园建设工程预计于明年底开始，但具体完工日期尚不得而知。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。