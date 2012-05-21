普京将主导俄罗斯新政府

路透华盛顿/莫斯科5月21日电（记者 Gleb Bryanski/Douglas Busvine）---俄罗斯总统普京周一将公布政府成员名单，其追随者或占据主导地位，留给总理梅德韦杰夫的改革空间有限，由此将确立克里姆林宫对经济的掌控。

普京5月7日重返克里姆林宫後，任命现年46岁的梅德韦杰夫为总理。梅德韦杰夫曾承诺推出支持增长的政策并推行私有化，以降低俄罗斯经济对石油的依赖。

尽管普京和梅德韦杰夫去年9月就宣布将互换职位，因政府组建程序长期而秘密，外界担忧其可能受到派系冲突影响。

梅德韦杰夫在周末的八国集团（G8）峰会上对上述担忧予以反驳：“政府将进行大规模重新组建，这是耗时比过去长的原因。我们拥有经历了危机第一阶段检验的行动计划。如果有需要，我们将执行该计划，我们已经准备好。”

周一将公布的名单中，有梅德韦杰夫任职总统期间在克里姆林宫工作的新面孔，这些人来自年轻的自由市场团队。

其中一位名叫Arkady Dvorkovich，他可能会担任经济类职位，有可能是副总理。前电力行业高管、亿万富翁Mikhail Abyzov也可能担任较高职位，他也是梅德韦杰夫的一名顾问。

消息人士称，普京可能通过确保财政和经济职位由信奉其政府引导经济发展信条的人担任，增强其对经济政策的影响力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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