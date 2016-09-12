2016年俄罗斯石油产能料高达5.47亿吨--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透莫斯科9月12日 - 两名接近俄罗斯能源部的消息人士周一表示，俄罗斯今年石油产量预计将增长2.2%，达到近30年高位5.46-5.47亿吨，增幅高于预期。俄罗斯为全球最大石油生产国。
“今年将在5.46-5.47亿吨：油企正在积极开采，卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)正在启用新油田，”一名消息人士称。
另一名消息人士证实了新的预估值。
能源部并未立即回覆置评要求。能源部先前预估产量在5.42-5.44亿吨。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。