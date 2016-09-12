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国际财经 | 2016年 9月 12日 星期一 19:02 BJT

2016年俄罗斯石油产能料高达5.47亿吨--消息

路透莫斯科9月12日 - 两名接近俄罗斯能源部的消息人士周一表示，俄罗斯今年石油产量预计将增长2.2%，达到近30年高位5.46-5.47亿吨，增幅高于预期。俄罗斯为全球最大石油生产国。

“今年将在5.46-5.47亿吨：油企正在积极开采，卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)正在启用新油田，”一名消息人士称。

另一名消息人士证实了新的预估值。

能源部并未立即回覆置评要求。能源部先前预估产量在5.42-5.44亿吨。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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