焦点：俄罗斯将向主要出口商提供融资 标普准备把俄降至垃圾级

图为在华沙拍摄的俄罗斯卢布现钞，背后电脑屏幕显示着美元兑卢布汇率的年线。 REUTERS/Kacper Pempel

路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯央行周三表示将在明年帮助主要出口商对海外债务进行再融资。由于西方制裁及油价崩跌，预计明年俄罗斯经济形势将是总统普京上任15年以来最为严峻的一年之一。

俄央行表示，将出借美元和欧元给那些愿把海外债务作为担保品的大型企业。

此举意谓着国家将为企业承担信用风险。由于俄罗斯卢布今年急剧贬值，企业以卢布计价的海外债务金额大幅飙升。

在这项措施出台之前，评级机构标准普尔就已把俄罗斯主权债展望列入“负面信用观察”，预示最快或许在明年1月就将把俄罗斯降至垃圾级，原因是“俄罗斯货币弹性迅速恶化”。

标普、穆迪和惠誉目前给俄罗斯的评级都是较垃圾级高出一个级距。俄罗斯财政部表示在向评级机构解释该国的经济情况。

俄国当局最近几周采取了数项步骤，以阻止卢布跌势并避免通胀率在多年的稳定之后激升。通胀急剧上升可能威胁到普京的民意支持度。

这些举措包括大幅加息、限制粮食出口以及非正式的资本管控。

虽然俄罗斯的主权外债很少，但国营和私人企业及银行却背负着6,000亿美元外债，其中约有1,000亿美元将于明年到期。

西方国家就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，实际上切断了俄企业与银行进入西方债市融资的通道，导致他们偿付贷款或者展期的能力急剧减弱。

不过这场经济危机对于高度依赖石油的俄罗斯影响更为广泛。评级机构穆迪周二指出，在油价重挫和卢布急剧贬值的冲击下，预期俄罗斯国内生产总值(GDP)在2015年和2016年将分别萎缩5.5%和3%。

“这些情况或将导致俄罗斯企业的经营环境严重恶化，也就是通胀率、失业率和债务偿还成本全面上升，而国内需求却下降，从而令国内经济活动下滑的程度和持续时间都要超过原先的预期，”穆迪表示。

俄罗斯拥有4,140亿美元外汇与黄金储备，较年初的5,100亿美元有所减少，因为油价自6月触及的年内高位下跌近一半后，俄罗斯当局已经动用了大量储备支撑卢布汇率。石油是俄罗斯主要的出口创汇商品。

卢布兑美元上周跌至80卢布后，已回升至55左右，不过年内迄今仍下跌约40%。

俄央行表示，周三采取的措施旨在“帮助俄罗斯出口商对近期到期的外币海外债务进行再融资，目前他们进入国际资本市场融资的能力受到限制。”

央行称，这些放贷操作也将有助于卢布汇率回到更符合基本面的水平，并降低其波动性。贷款将通过标售来提供，期限最长一年，最低利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码0.75个百分点。

Renaissance Capital经济分析师Oleg Kouzmin说道，动用的资金规模很小，不会伤及央行支撑卢布的能力。

国家控制的银行VTB Bank (VTBR.MM)表示，若有必要将会使用这项贷款，不过“目前，尚没有这种需要”。

俄央行和财政部亦曾承诺，将藉由提供额外的卢布流动性和监管措施来帮助银行业。

俄罗斯议会下院周五紧急通过一项法律草案，将向银行业提供多达1万亿(兆)卢布(183.3亿美元)的资本支持。

荷兰国际集团(ING)的俄罗斯首席经济学家Dmitry Polevoy称俄央行早就应该采取行动：“外汇融资问题在9月初就露出苗头，此后变得越来越糟。俄罗斯央行一直以来主要是忙于灭火，而不是防患于未然。”(完)

(编译 李婷仪/徐文焰/孙茉莉; 审校 张涛/张荻)

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