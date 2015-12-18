焦点：俄罗斯对亚洲原油供应增长近25% 出口国深陷价格战

即时观点：中国去年GDP增速6.7%创26年新低 短期企稳但复苏动力不足（更新版）
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%，去年前三个季度均为6.7%。
路透新加坡12月18日 - 俄罗斯石油生产商今年向亚洲供应的原油上升近25%，巩固了在亚洲市场的地位。这改变了原油供应方在该地区的力量对比，也令石油输出国组织(OPEC)争夺客户的努力受挫。亚洲是全球市场中为数不多的一个亮点。
在卢布疲软以及新建管线的助力下，俄罗斯取代伊朗成为亚洲第五大原油供应国。根据路透以贸易往来和海关信息为依据汇编的数据，2015年1-11月俄罗斯对亚洲的原油销售量较上年同期增长23%至130万桶/日。
俄罗斯在这个世界最大原油市场的占有率已经从五年前的4.7%上升至7.3%，表明俄罗斯总统普京所作的努力已经开花结果。为降低对欧洲等传统市场的依赖程度，普京努力拉拢中国等亚洲国家。
数据显示，中国和韩国进口的俄罗斯原油增幅最大。由于俄罗斯靠近北亚的主要原油买家，因此可以通过油轮经由库页岛出口原油，也可以通过管线直接输往中国，抑或通过日本海的俄罗斯科济米诺港出口。
“由于亚洲是油市中剩下的一个主要供应不足地区，市场份额的争夺战依然十分激烈，”咨询机构Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen称。
在OPEC内部，伊拉克是明显的赢家，对亚洲的供应提高了四分之一，这要归功于该国创纪录的石油产出和向客户提供深度折扣。此种情景反映出即便在OPEC成员国之间，争夺客户的价格战也是打得如火如荼。
俄罗斯和伊朗今年在亚洲市场的扩张，令沙特阿拉伯争取客户的努力受限，意味着OPEC老大引领的提高产出扩大市场份额的策略效果有限。
在沙特阿拉伯的倡导下，OPEC在2014年11月决定不靠减产来支撑油价，而是继续生产来保护市场份额，以对抗俄罗斯和美国等其他产油方。
“我们不认为这个策略能坚持更长时间，特别是看到俄罗斯2015年在亚洲市场的扩张举动。”汤森路透的石油研究和预估部门资深分析师Emril Jamil表示。“2015年OPEC未能在亚洲实现较大的市场份额增长。”
虽然沙特阿拉伯努力阻止了他们在亚洲的市场份额像去年那样下降，并且依然保持住他们是亚洲头号供应者的地位，今年1-11月的对亚洲石油出口同比增加2.7%至日均420万桶。但根据OPEC数据，沙特阿拉伯对亚洲的出口在2013年触顶，当时为日均459万桶。
**太多选择**
就OPEC内部而言，伊拉克今年取代科威特，成为亚洲原油第三大供应来源，仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯及阿联酋(阿拉伯联合大公国)。
路透资料显示，OPEC第二大产油国伊拉克在今年1-11月期间，对亚洲主要客户的原油供给日均量提高将近36万桶，达到177万桶/日。
伊拉克对印度的石油出口量大增三分之一，达到略高于60万桶/日，几乎齐平对最大客户中国的出口量。
路透资料显示，阿联酋各酋长国之中最大产油国为阿布扎比今年1-11月出口下滑3.7%，受国内需求上升影响。但行业消息人士表示，阿布扎比2016年下半年提高产量后，可能会夺回一些市场份额。
“亚洲现在有太多可选了，所以产油国将得继续降价才能分一杯羮，”Energy Aspects分析师Amrita Sen指出。
其他已经提高对亚洲石油出口的竞争对手，包括拉丁美洲产油国委内瑞拉及巴西。
争夺亚洲市场的竞争者众多，伊朗打算一旦制裁措施明年获得解除时，就要提高出口的如意算盘，可能会更加困难。
“伊朗人不会客气，如果有必要，他们会在价格上厮杀，以确保他们的石油卖给亚洲炼厂，”Jamil称。
伊拉克石油输至亚洲各国数量变化图表 reut.rs/1QnSPhf
油价走势与俄罗斯卢布汇率走势对照图 tmsnrt.rs/1O4xumn
各产油国的亚洲油市占有率图表 reut.rs/1O4uxST
(完)
(编译 孙国玉/高琦/蔡美珍；审校 张涛/王洋)
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