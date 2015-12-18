焦点：俄罗斯对亚洲原油供应增长近25% 出口国深陷价格战

图为俄罗斯联邦巴什科尔托斯坦共和国乌法城外一炼油厂内的油罐车。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透新加坡12月18日 - 俄罗斯石油生产商今年向亚洲供应的原油上升近25%，巩固了在亚洲市场的地位。这改变了原油供应方在该地区的力量对比，也令石油输出国组织(OPEC)争夺客户的努力受挫。亚洲是全球市场中为数不多的一个亮点。

在卢布疲软以及新建管线的助力下，俄罗斯取代伊朗成为亚洲第五大原油供应国。根据路透以贸易往来和海关信息为依据汇编的数据，2015年1-11月俄罗斯对亚洲的原油销售量较上年同期增长23%至130万桶/日。

俄罗斯在这个世界最大原油市场的占有率已经从五年前的4.7%上升至7.3%，表明俄罗斯总统普京所作的努力已经开花结果。为降低对欧洲等传统市场的依赖程度，普京努力拉拢中国等亚洲国家。

数据显示，中国和韩国进口的俄罗斯原油增幅最大。由于俄罗斯靠近北亚的主要原油买家，因此可以通过油轮经由库页岛出口原油，也可以通过管线直接输往中国，抑或通过日本海的俄罗斯科济米诺港出口。

“由于亚洲是油市中剩下的一个主要供应不足地区，市场份额的争夺战依然十分激烈，”咨询机构Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen称。

在OPEC内部，伊拉克是明显的赢家，对亚洲的供应提高了四分之一，这要归功于该国创纪录的石油产出和向客户提供深度折扣。此种情景反映出即便在OPEC成员国之间，争夺客户的价格战也是打得如火如荼。

俄罗斯和伊朗今年在亚洲市场的扩张，令沙特阿拉伯争取客户的努力受限，意味着OPEC老大引领的提高产出扩大市场份额的策略效果有限。

在沙特阿拉伯的倡导下，OPEC在2014年11月决定不靠减产来支撑油价，而是继续生产来保护市场份额，以对抗俄罗斯和美国等其他产油方。

“我们不认为这个策略能坚持更长时间，特别是看到俄罗斯2015年在亚洲市场的扩张举动。”汤森路透的石油研究和预估部门资深分析师Emril Jamil表示。“2015年OPEC未能在亚洲实现较大的市场份额增长。”

虽然沙特阿拉伯努力阻止了他们在亚洲的市场份额像去年那样下降，并且依然保持住他们是亚洲头号供应者的地位，今年1-11月的对亚洲石油出口同比增加2.7%至日均420万桶。但根据OPEC数据，沙特阿拉伯对亚洲的出口在2013年触顶，当时为日均459万桶。

**太多选择**

就OPEC内部而言，伊拉克今年取代科威特，成为亚洲原油第三大供应来源，仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯及阿联酋(阿拉伯联合大公国)。

路透资料显示，OPEC第二大产油国伊拉克在今年1-11月期间，对亚洲主要客户的原油供给日均量提高将近36万桶，达到177万桶/日。

伊拉克对印度的石油出口量大增三分之一，达到略高于60万桶/日，几乎齐平对最大客户中国的出口量。

路透资料显示，阿联酋各酋长国之中最大产油国为阿布扎比今年1-11月出口下滑3.7%，受国内需求上升影响。但行业消息人士表示，阿布扎比2016年下半年提高产量后，可能会夺回一些市场份额。

“亚洲现在有太多可选了，所以产油国将得继续降价才能分一杯羮，”Energy Aspects分析师Amrita Sen指出。

其他已经提高对亚洲石油出口的竞争对手，包括拉丁美洲产油国委内瑞拉及巴西。

争夺亚洲市场的竞争者众多，伊朗打算一旦制裁措施明年获得解除时，就要提高出口的如意算盘，可能会更加困难。

“伊朗人不会客气，如果有必要，他们会在价格上厮杀，以确保他们的石油卖给亚洲炼厂，”Jamil称。

伊拉克石油输至亚洲各国数量变化图表 reut.rs/1QnSPhf

油价走势与俄罗斯卢布汇率走势对照图 tmsnrt.rs/1O4xumn

各产油国的亚洲油市占有率图表 reut.rs/1O4uxST

(完)