俄罗斯12月再超沙特成中国最大原油供应国 去年四次夺魁

路透北京1月26日 - 周二公布的海关数据显示，俄罗斯12月再次超过沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，2015年有四个月夺魁。

中国12月每日从俄罗斯进口481万吨或113万桶原油，较2014年12月增长29%。

12月从沙特的原油进口量较上年同期下降1.2%至446.8万吨或大约105万桶/日。(完)