俄罗斯12月再超沙特成中国最大原油供应国 去年四次夺魁

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月26日 - 周二公布的海关数据显示，俄罗斯12月再次超过沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，2015年有四个月夺魁。
中国12月每日从俄罗斯进口481万吨或113万桶原油，较2014年12月增长29%。
12月从沙特的原油进口量较上年同期下降1.2%至446.8万吨或大约105万桶/日。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)