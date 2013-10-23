俄罗斯油企与中国达成多项油气供应协议

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月22日 - 俄罗斯能源企业周二与中国签署多项协议，以保证未来的销售，并获得资金建设成本高昂的生产及管道项目，用于把出口目标从欧洲转向亚洲。
这些协议是俄罗斯总理梅德韦杰夫访问北京期间宣布的，将可帮助国营油企Rosneft (ROSN.MM)更加接近执行长Igor Sechin的目标--每日对中国的石油出口提高到100万桶以上。
独立天然气生产商Novatek (NVTK.MM)则获得一项液化天然气供应的长期合约。
而全球最大天然气企业Gazprom(GAZP.MM)周二在供应天然气至中国的议题上也取得一些进展，但是却没能敲定协议。
根据一项价值850亿美元预付协议，Rosneft将在10年内每日输送20万桶原油给中国石油化工集团公司(SINOPEC Group)。
分析师表示，该协议将给Rosneft执行长Sechin带来更多供应压力，需要在东西伯利亚开发新油田。
“中国有可能取代美国(成为全球最大石油进口国)，俄罗斯必须在中国抢占一席之地，”位于莫斯科的Raiffeisenbank分析师Andrey Polishchuk说。他说有些对欧洲的石油供应料将转向东方。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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