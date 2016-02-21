石油产量冻结协议的磋商应在3月1日前结束--俄能源部长

路透莫斯科2月20日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，主要产油国围绕产量冻结的初步协议磋商应在3月1日前结束。此前俄罗斯与沙特阿拉伯已经在多哈达成统一立场。

诺瓦克在电视访问中称，2月16日宣布的协议力度够大。

“公开支持这一举措的国家产量约占全球(石油)总出口量的75%。我的观点是，在实际操作中，这已经足够达成协议，”诺瓦克称。

诺瓦克表示，委内瑞拉和伊朗之间的谈判仍在进行，还将与墨西哥、挪威等非石油输出国组织(OPEC)国家磋商。

“我相信他们(墨西哥和挪威)将采取建设性的立场，”他说。

诺瓦克并补充道，如果没有额外供应流入市场，那么全球石油每日供应过剩规模将至少下降130万桶。

他说，伊朗对多哈协议采取了相对有建设性的立场，但并未表示准备签署该协议。

诺瓦克还认为，若多哈协议生效，俄罗斯的市场份额将保持不变。(完)