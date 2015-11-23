俄罗斯准备通过油价折扣保护欧洲市场份额--消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透莫斯科11月21日 - 一名政府消息人士表示，俄罗斯将对乌拉尔混合油提供更大的折扣，以保护在传统欧洲市场的份额。
这再度表明了俄罗斯保护自己市场份额的决心。在12月4日的石油输出国组织(OPEC)会议召开之前，这也发出了俄罗斯不愿意减产的明确信息。
交易商和船运数据显示，沙特、伊拉克和其他中东国家的石油最近已运往欧洲，这是多年来的首次。随着油价下跌，市场份额之争变得更加激烈。
“我们将为我们的(欧洲)市场而拼。我们将加大乌拉尔原油的折扣。但不要以为沙特人将会轻松地占领向来使用我们原油的那些炼厂，那在技术上并非易事，”消息人士对记者表示。
但是，进一步降低油价将会给俄罗斯预算造成更大压力。俄罗斯的收入有半数来自石油与天然气销售。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。