俄罗斯准备通过油价折扣保护欧洲市场份额--消息人士

路透莫斯科11月21日 - 一名政府消息人士表示，俄罗斯将对乌拉尔混合油提供更大的折扣，以保护在传统欧洲市场的份额。

这再度表明了俄罗斯保护自己市场份额的决心。在12月4日的石油输出国组织(OPEC)会议召开之前，这也发出了俄罗斯不愿意减产的明确信息。

交易商和船运数据显示，沙特、伊拉克和其他中东国家的石油最近已运往欧洲，这是多年来的首次。随着油价下跌，市场份额之争变得更加激烈。

“我们将为我们的(欧洲)市场而拼。我们将加大乌拉尔原油的折扣。但不要以为沙特人将会轻松地占领向来使用我们原油的那些炼厂，那在技术上并非易事，”消息人士对记者表示。

但是，进一步降低油价将会给俄罗斯预算造成更大压力。俄罗斯的收入有半数来自石油与天然气销售。(完)