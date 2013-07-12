俄罗斯明年将增加对亚洲石油出口

路透莫斯科7月11日 - 俄罗斯周四表示，明年将增加东向的石油输出，这将压缩到对欧洲的供应，因后续几年俄罗斯石油产量料呈稳定停滞状态。俄罗斯正朝快速发展的亚洲市场进行战略转型。

这样一来，俄罗斯既能抢进活络的亚太地区，同时也可提高向欧洲出售乌拉尔出口混合原油(Urals Export Blend)的价格。

俄能源部副部长Kirill Molodtsov表示，俄罗斯计划明年经由太平洋港口Kozmino的石油出口，由今年料输运的2,100万吨增至3,000万吨(每日60万桶)。

“东西方的平衡将有所改变，”Molodtsov告诉记者，但其未具体说明对欧洲出口的影响。

俄罗斯是全球第二大石油出口国，出口量仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯。俄罗斯对欧石油日出口量约为350万桶，约占其原油总产出的三分之一。

连同输运至中国的出口油管和到Kozmino的东西伯利亚-太平洋油管，俄罗斯7-9月对亚洲日出口量约为75万桶，约为其整体日出口量440万桶的17%。

这种转变反映出其长期内特别看好中国需求增长。国际能源署(IEA)周四预测，2014年中国石油日需求料成长3.9%，至1,030万桶左右。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜)

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