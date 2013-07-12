俄罗斯明年将增加对亚洲石油出口

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透莫斯科7月11日 - 俄罗斯周四表示，明年将增加东向的石油输出，这将压缩到对欧洲的供应，因后续几年俄罗斯石油产量料呈稳定停滞状态。俄罗斯正朝快速发展的亚洲市场进行战略转型。
这样一来，俄罗斯既能抢进活络的亚太地区，同时也可提高向欧洲出售乌拉尔出口混合原油(Urals Export Blend)的价格。
俄能源部副部长Kirill Molodtsov表示，俄罗斯计划明年经由太平洋港口Kozmino的石油出口，由今年料输运的2,100万吨增至3,000万吨(每日60万桶)。
“东西方的平衡将有所改变，”Molodtsov告诉记者，但其未具体说明对欧洲出口的影响。
俄罗斯是全球第二大石油出口国，出口量仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯。俄罗斯对欧石油日出口量约为350万桶，约占其原油总产出的三分之一。
连同输运至中国的出口油管和到Kozmino的东西伯利亚-太平洋油管，俄罗斯7-9月对亚洲日出口量约为75万桶，约为其整体日出口量440万桶的17%。
这种转变反映出其长期内特别看好中国需求增长。国际能源署(IEA)周四预测，2014年中国石油日需求料成长3.9%，至1,030万桶左右。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。