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国际财经 | 2016年 4月 6日 星期三 15:46 BJT

独家：俄罗斯认为每桶45-50美元的油价是可接受的--消息

路透莫斯科4月6日 - 熟知俄罗斯计划的消息人士周三表示，俄罗斯认为对于达成全球油市均衡而言，每桶45-50美元的油价是可接受的。俄罗斯正准备参加将于本月稍晚在多哈举行的产油国会议。

他们还表示，冻产协议预计会令油市的供需再平衡提前大约半年的时间。

消息人士表示，俄罗斯将不会以抑制新项目来作为冻产协议的一部分，或许会在协议生效期间使用其他工具。(完)

(编译/审校 高琦/王洋/张明钧)

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