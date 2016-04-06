独家：俄罗斯认为每桶45-50美元的油价是可接受的--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透莫斯科4月6日 - 熟知俄罗斯计划的消息人士周三表示，俄罗斯认为对于达成全球油市均衡而言，每桶45-50美元的油价是可接受的。俄罗斯正准备参加将于本月稍晚在多哈举行的产油国会议。
他们还表示，冻产协议预计会令油市的供需再平衡提前大约半年的时间。
消息人士表示，俄罗斯将不会以抑制新项目来作为冻产协议的一部分，或许会在协议生效期间使用其他工具。(完)
(编译/审校 高琦/王洋/张明钧)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。