俄罗斯2014年原油出口料减少4.3% 天然气下降6.7%

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二援引初步数据表示，俄罗斯今年的原油出口量料下降4.3%。

他说，今年的原油出口量料为2.29亿吨(相当于每日460万桶)，天然气产量料下降4%，至6,410亿立方米，天然气出口量料下降6.7%至1,833亿立方米。

俄罗斯是全球最大石油生产国之一。由于国内的需求和原油加工量增长，该国近年来一直在减少原油出口。

诺瓦克表示，原油产量料小幅增长0.6%，至5.266亿吨，创后苏联时期的纪录新高。他说，明年产量可能会小幅下降至5.25亿吨。

油价自6月中旬以来几近腰斩，而石油是俄罗斯的主要出口产品，该国经济因而遭受重创。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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