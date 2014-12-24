俄罗斯2014年原油出口料减少4.3% 天然气下降6.7%

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二援引初步数据表示，俄罗斯今年的原油出口量料下降4.3%。
他说，今年的原油出口量料为2.29亿吨(相当于每日460万桶)，天然气产量料下降4%，至6,410亿立方米，天然气出口量料下降6.7%至1,833亿立方米。
俄罗斯是全球最大石油生产国之一。由于国内的需求和原油加工量增长，该国近年来一直在减少原油出口。
诺瓦克表示，原油产量料小幅增长0.6%，至5.266亿吨，创后苏联时期的纪录新高。他说，明年产量可能会小幅下降至5.25亿吨。
油价自6月中旬以来几近腰斩，而石油是俄罗斯的主要出口产品，该国经济因而遭受重创。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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