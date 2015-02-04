焦点：俄罗斯今年石油产出料接近纪录水平 无视油价下跌及西方制裁

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透莫斯科2月3日 - 根据企业、官员以及分析师的看法，尽管有油价下跌及西方制裁箝制俄罗斯能源企业的双重打击，但俄罗斯今年石油产量预计仍将维持接近于纪录高位。
俄罗斯料将继续抵挡沙特，成为全球最大产油国，直到这个十年的后期其长期产量预计才会开始下滑。
分析师认为，俄罗斯政府和石油巨头目前都认为现在的困境对其影响不大，因此都以怀疑的眼光看待这些数据。
去年俄罗斯石油产出达到苏联时期过后最高的日均1,058万桶，其中有一些是由北极地区新油田所贡献。
2015年迄今，日产出基本持平在1,066万桶，即便西方国家因乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁，禁止帮助俄罗斯大型油企勘探新区块，并限制他们的举债能力。
国际文传电讯社称，俄罗斯能源部预计2015年产出将持平于去年的水平，或下降0.6%。
Sberbank CIB分析师Valery Nesterov称，这符合预估的一贯做法，年底时将显示产量上升。
“若油价保持在每桶50-60美元区间，那么石油产出持平于去年的水准这种可能性就比较高，”他说。布兰特原油周二报56美元，从1月中所及六年低点约45美元反弹。
Lukoil(LKOH.MM)和Surgutneftegas(SNGS.MM)等俄罗斯大型油企对路透表示，他们今年不计划减产。
俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)旗下的Gazprom Neft(SIBN.MM)周二表示，在去年增产6%的基础上，计划今年进一步提高产出。
俄罗斯最大石油生产商--俄罗斯国家石油公司(Rosneft)拒绝置评。
Sberbank CIB表示，1月份，Rosneft旗下最大产油资产--尤甘斯克(Yuganskneftegaz)的产量下降4%，但Uvat项目和位于西伯利亚的Verkhnechonsknoye油田等最新资产的产量增加。
“我们认为俄罗斯当前产量立即下降的风险有限...因近期内Vankor、Talaka和Verkhnechonsk等未开发地区项目的发展抵消了其他项目产量的自然下滑，”美银美林在报告中说。
**产量下滑不可避免，但不是现在**
西方的制裁瞄准的是俄罗斯未来产油增长资源--页岩、北极和深海项目。
艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)已经推迟与Rosneft开发Kara Sea，消息人士称该项目明年才会重启。
Sberbank CIB称，Gazprom周二在亚洲会见投资者时表示，Gazprom Neft将Novoportovskoye、Kuyumba、Dolginskoye或Chonskiy等一些最新项目启动或产量达到高峰的时间推迟了三年或以上。
据路透获得的Gazprom的介绍，所有这四个项目料在下个十年后期达到产出高峰。若同时触及峰值，它们的总产量可到每日约60万桶。
Gazprom Neft拒绝就该数据置评。
“考虑到对Gazprom Neft的融资限制，推迟这些项目并不奇怪，”Sberbank CIB在报告中称。
俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)上月表示，若油价长期维持在每桶50美元，可能开始“小幅减产”，他预估减产幅度至多占到俄罗斯总产量的十分之一。
他称，最有可能的是每日将减产约30-40万桶，因一些项目将会暂时搁置，他并未指出这些项目的名字。
美银美林称：“在缺少西方技术的支持下，当步入这个十年的尾声时...我们预期俄罗斯石油产量的降幅将加快至5%。”
“就在不久前，俄罗斯能源部还预期主要产自Bazhenov盆地的致密油产量到2018年可达每日50万桶。现在看来这些预估有些牵强。”(完)
(编译 李婷仪/李爽/杜明霞/孙茉莉; 审校 戴素萍/王丽鑫/许娜/王兴亚)
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