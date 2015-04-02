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国际财经 | 2015年 4月 2日 星期四 17:51 BJT

俄罗斯3月原油产量创下后苏联时期新高

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯能源部周四数据显示，该国3月石油产出

小幅增加0.6%至日均1,071万桶，创下后苏联时期高位。因俄罗斯天然气

工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)和俄罗斯国家石油公司(Rosneft

，俄油)(ROSN.MM)增加产量。

数据显示，3月产量超过去年12月的日均1,067万桶。

该数据包括原油及气体凝析油的产量，后者在3月产量达4,527.5万吨

，2月时为4,069.6万吨。

能源部称，油管垄断企业Transneft(TRNF_p.MM)的输油管所出口的原

油上升2%至每日391万桶。(完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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