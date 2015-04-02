俄罗斯3月原油产量创下后苏联时期新高

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯能源部周四数据显示，该国3月石油产出
小幅增加0.6%至日均1,071万桶，创下后苏联时期高位。因俄罗斯天然气
工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)和俄罗斯国家石油公司(Rosneft
，俄油)(ROSN.MM)增加产量。
数据显示，3月产量超过去年12月的日均1,067万桶。
该数据包括原油及气体凝析油的产量，后者在3月产量达4,527.5万吨
，2月时为4,069.6万吨。
能源部称，油管垄断企业Transneft(TRNF_p.MM)的输油管所出口的原
油上升2%至每日391万桶。(完)
(编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)