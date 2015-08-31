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国际财经 | 2015年 9月 1日 星期二 07:18 BJT

俄罗斯和委内瑞拉总统将讨论稳定油价问题--克里姆林宫

路透莫斯科8月31日 - 俄罗斯克里姆林宫一位助手Yury Ushakov周一表示，俄罗斯总统普京将在本周到访中国期间与委内瑞拉总统马杜罗讨论“可能的共同举措”，以稳定油价。

Yury Ushakov表示，这将是莫斯科与石油输出国组织(OPEC)合作的一部分。(完)

(编译 李爽 审校 王洋)

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