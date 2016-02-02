俄罗斯外长：对与其他产油国在市场上进行合作持开放态度

路透阿布扎比2月2日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二在访问阿布扎比期间的新闻发布会上表示，俄罗斯对与石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国在油市上进一步合作持开放态度。

当被问到俄罗斯是否愿意接受OPEC与非OPEC国家召开会议讨论稳定油价的问题，拉夫罗夫回答道，“在当前环境下，我认为我们在继续这方面努力的问题上存在共同利益，如果各方真的有意愿举行委内瑞拉所说的会议，我们愿意进一步合作。”（完）