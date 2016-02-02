俄罗斯外长：对与其他产油国在市场上进行合作持开放态度

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透阿布扎比2月2日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二在访问阿布扎比期间的新闻发布会上表示，俄罗斯对与石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国在油市上进一步合作持开放态度。
当被问到俄罗斯是否愿意接受OPEC与非OPEC国家召开会议讨论稳定油价的问题，拉夫罗夫回答道，“在当前环境下，我认为我们在继续这方面努力的问题上存在共同利益，如果各方真的有意愿举行委内瑞拉所说的会议，我们愿意进一步合作。”（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。