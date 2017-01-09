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国际财经 | 2017年 1月 9日 星期一 16:55 BJT

俄罗斯在1月初开始减产 履行协议--能源部消息人士

路透莫斯科1月9日 - 俄罗斯能源部的两位消息人士周一对路透表示，继与石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，俄罗斯于今年1月初下调石油产量。

两位消息人士称，1月1-8日期间，俄罗斯石油和气体凝析油的产量为1,110万桶/日，低于去年10月的1,124.7万桶/日。俄罗斯开始履行协议。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)此前称，根据减产协议，俄罗斯目标产能将减至1,094.7万桶/日。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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