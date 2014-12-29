俄罗斯前驻OPEC谈判代表称俄可通过减少出口帮助提振油价

路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯前能源部长兼驻石油输出国组织(OPEC)谈判代表Igor Yusufov对路透表示，俄罗斯或可通过小幅下调出口，帮助OPEC提高全球原油价格。

Yusufov目前经营着一家能源投资公司，未在政府担任要职。他称仍和OPEC海湾产油国的石油部长定期会面。

2001-2002年期间，Yusufov曾率领一代表团同OPEC讨论过合作事宜。当时双方的议题是支持全球油价，并同意小幅削减出口。但俄罗斯国有和民营生产商未遵守这一决定，而是增加了出口。

俄罗斯不是OPEC成员国，其原油产量平均在每日1,050万桶。俄罗斯原油产量在2000年代初期大幅增长后，已在近几年触顶。

他说，“我们产量稳定...问题在于我们是否会增产...不排除稍微减产等举措，这不会是件可怕的事。对于个别公司而言，有可能做的是在俄罗斯境内扩大炼制，并在国内市场销售。”

俄罗斯若要达成预算平衡，则需要油价来到每桶100美元以上。俄国已经因为在乌克兰危机中的角色而受到西方制裁的严重打击。

和OPEC领头羊沙特不同的是，莫斯科当局称俄国不能轻易缩减原油产出，因天候条件严峻且缺乏储存设施。Yusufov称，俄国可能扩大国内炼油，或者是延后让新的油田运作。

Yusufov提到，他预期油价不会进一步下跌，2015年将停留在每桶60-80美元区间。

“这是一个合理的区间，适合所有国家，”他说道。Yusufov补充称，俄罗斯需要一个特别代表来协调与OPEC及全球能源企业的对话。(完)

(编译 洪曦/张明钧; 审校 张荻)

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