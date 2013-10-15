俄罗斯油企就对华管道建设开支达成共识

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯石油企业Transneft(TRNF_p.MM)周一称，该公司与Rosneft(ROSN.MM)原则同意增加对华石油供应。两家公司因管网扩张计划的开支问题一度关系紧张。

Rosneft执行长谢钦（Igor Sechin）和Transneft执行长托卡列夫（Nikolai Tokarev）对通往包括中国的亚洲市场管道扩张计划意见不一。

今年早些时候，Rosneft同意通过东西伯利亚至太平洋（ESPO）管道的支线，将目前每日30万桶的对华石油供应提高一倍。这令外界担忧俄罗斯维持对欧洲石油出口的能力。

来自Rosneft的消息人士称，根据协议，Transneft将负责融资建设ESPO支线的基础设施，而Rosneft将向Transneft支付特别石油运输费用，与Transneft共同分担成本。这笔费用不同于目前向Transneft支付的ESPO费用。Rosneft拒绝就此置评。

Transneft发言人Igor Dyomin周一对路透表示，Transneft和Rosneft达成共识，Rosneft将承担ESPO至中国支线的费用，Transneft将为ESPO项目融资，后者通往太平洋港口科济米诺（Kozmino）。

两家公司周五发布声明称，谢钦和托卡列夫已经签约增加ESPO支线运输能力。根据协议，2015年该支线的年运输能力将从目前的1,500万吨提高至2,000万吨，2018年将进一步增至3,000万吨。

贸易商预计，2014年Rosneft对中国石油出口量将增至1,700万吨，到2015年将增至2,000万吨，追平对德国的出口量。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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