俄罗斯副总理称政府不会下令国内油企缩减产出--俄新社

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科12月8日 - 俄新社周四引述俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)称，俄罗斯政府不会将下令国内油企减产。
“我们的政府中没有这样的机构。我们也不会在任何类型的国际协议中允许出现这种可能性，”俄新社引述德沃尔科维奇称。
该国能源部一位发言人周三称，俄油企支持能源部对于将限产纳入一项全球协议的提案。(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。