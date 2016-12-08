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国际财经 | 2016年 12月 8日 星期四 17:42 BJT

俄罗斯副总理称政府不会下令国内油企缩减产出--俄新社

路透莫斯科12月8日 - 俄新社周四引述俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)称，俄罗斯政府不会将下令国内油企减产。

“我们的政府中没有这样的机构。我们也不会在任何类型的国际协议中允许出现这种可能性，”俄新社引述德沃尔科维奇称。

该国能源部一位发言人周三称，俄油企支持能源部对于将限产纳入一项全球协议的提案。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

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