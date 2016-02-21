俄罗斯称若落实冻结产量协议 全球过剩供应会减少约一半

路透俄罗斯克拉斯诺雅茨克2月19日 - 俄罗斯能源部官员周五表示，全球油市日供应过剩约180万桶，但如果冻结产量在上月水准的协议生效，那么过剩规模将减半。

石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入。伊朗支持全球石油协议，但未做出具体承诺。

俄罗斯能源部第一副部长Alexey Texler对记者表示，“如果协议合理落实并完全实施，那么会有约一半过剩供应从市场中消失。”

“即便没有伊朗，协议也将产生效果。但伊朗...可能也对这样的协议感兴趣，”他说，指出伊朗可以选择在价格下跌时增产，也可以选择加入冻结产量行动，从而可能以当前的产量水平获得更高的价格。

“我们持乐观看法，”他补充称。

俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)上月产量均接近纪录水准，俄罗斯日产量达到1,088万桶，再创苏联解体后高位。

“我们在谈论冻结产量在1月水平。这将比2015年年均产量高1.5%左右，”Texler说。俄罗斯去年日产量平均为1,072万桶。

在被问及俄罗斯是否会与美国、巴西、墨西哥和挪威协商时，Texler表示：“任何国家都可以加入。但我们比较现实，整体来说，我们知道哪些国家会加入。显然你说的一些国家不会参加。”(完)