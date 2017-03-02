俄罗斯2月削减原油产量 但减产执行率不高--消息

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透莫斯科3月1日 - 两名消息人士周三对路透表示，俄罗斯2月原油日产量降至1,110万桶，10月时为逾1,120万桶；这意谓着该国对减产协议执行率欠佳。
根据石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国12月达成的减产协议，俄罗斯承诺在2017上半年减产30万桶/日。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，将循序渐进地减产；第一季日减20万桶，日减30万桶的目标应可在4月达成。
据路透计算，与10月产量(即约定减产的基准线)相较之下，2月日减10万桶，执行率仅33%。
路透是以每吨/每桶7.33的比例计算。
反观OPEC减产执行率则高达94%，主因沙特大幅减产所致。
俄罗斯能源部周四将发布2月产量的官方数据。能源部长诺瓦克周一时表示，该国可能较先前预估更快速地降低产量。(完)
(编译 龚芳; 审校 杜明霞)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
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