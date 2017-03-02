俄罗斯2月削减原油产量 但减产执行率不高--消息

路透莫斯科3月1日 - 两名消息人士周三对路透表示，俄罗斯2月原油日产量降至1,110万桶，10月时为逾1,120万桶；这意谓着该国对减产协议执行率欠佳。

根据石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国12月达成的减产协议，俄罗斯承诺在2017上半年减产30万桶/日。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，将循序渐进地减产；第一季日减20万桶，日减30万桶的目标应可在4月达成。

据路透计算，与10月产量(即约定减产的基准线)相较之下，2月日减10万桶，执行率仅33%。

路透是以每吨/每桶7.33的比例计算。

反观OPEC减产执行率则高达94%，主因沙特大幅减产所致。

俄罗斯能源部周四将发布2月产量的官方数据。能源部长诺瓦克周一时表示，该国可能较先前预估更快速地降低产量。(完)