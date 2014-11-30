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国际财经 | 2014年 12月 1日 星期一 07:25 BJT

普京称相信油市在明年年中前回归平衡

路透索契11月28日 - 俄罗斯总统普京周五表示，相信油市会在明年年中前回归平衡。

普京在与法国石油公司道达尔(Total)首席执行官Patrick Pouyanne会面时称，“我相信明年第一季，年中油市会回归平衡。”

普京还称之前已经预计到了石油输出国组织(OPEC)会议后油价会下跌，并称俄罗斯没有为了稳定油价而坚持一些特殊行动。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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