普京称相信油市在明年年中前回归平衡

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透索契11月28日 - 俄罗斯总统普京周五表示，相信油市会在明年年中前回归平衡。
普京在与法国石油公司道达尔(Total)首席执行官Patrick Pouyanne会面时称，“我相信明年第一季，年中油市会回归平衡。”
普京还称之前已经预计到了石油输出国组织(OPEC)会议后油价会下跌，并称俄罗斯没有为了稳定油价而坚持一些特殊行动。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。