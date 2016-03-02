俄罗斯油企同意2016年将产量冻结在1月水准--普京

路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯总统普京周三表示，该国国内石油生产商已同意将今年的石油产量维持在1月水准，这是普京首次就冻结产量公开发表看法。

普京在提到他周二主持召开的俄罗斯油企负责人会议的结果时表示：“总体而言，已达成一项协议，即我们将把(2016年)石油产量维持在1月水平。”

在国际油价经历几个月的下跌后，俄罗斯和其他几个主要产油国于2月中在多哈就冻结产量达成了一项初步协议，但此前普京一直未公开表示他对俄罗斯冻产问题的看法。

这导致市场不能确定俄罗斯石油行业将在多大程度上支持该协议。

油市周三对俄罗斯的冻产承诺反应不温不火。

即便在普京表态后，不确定性依然存在，因为伊朗尚未签署冻产协议，普京的一位助手也表示，还需要做更多努力才能让所有主要产油国签署该协议。

俄罗斯克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在电话会议上向记者表示：“一些产油国仍存在不确定性--有些国家已加入(多哈商谈)，但有些国家并没有足够明确地表明意图。”(完)