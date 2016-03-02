焦点：俄罗斯油企老板表示支持冻产 但不赞成减产

2016年1月25日，俄罗斯西西伯利亚Imilorskoye油田，卢克公司的工人在检查石油管线阀门。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科3月1日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，俄罗斯石油公司支持将产量冻结在1月所及的接近纪录高点水准的主张，但不赞成任何通过减产来提振国际油价的提议。

俄罗斯总统普京会见该国大型油企的负责人，包括俄罗斯国家石油公司执行长谢钦(Igor Sechin)、卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)的执行长兼共同所有人Vagit Alekperov等，以听取他们对上月冻产提议的看法。

诺瓦克称，普京和油企负责人在克里姆林宫讨论了冻产提议。俄罗斯石油公司1月的原油产量达到1,088万桶/日，创苏联解体以来的新高。诺瓦克正在多哈就可能成为15年来的首个全球石油协议进行磋商。

“油企确认，他们支持这一提议，通常而言，这应该能给市场一个非常积极的信号，”诺瓦克在会后向记者表示。

“我们的企业没有提‘激进’措施。如你所知，在我们所处的环境里(做到)这点很不容易--如果你所说的是减产建议的话。我们也讨论过这一选项...但所有人都支持我们在多哈讨论的设想。”

OPEC消息人士以及各国代表周二告诉路透，该组织在6月会议上决定减产的可能性很小，因为那时要说伊朗产量上升的速度有多快，还为时过早。

消息人士称，沙特等OPEC成员国也要求，在采取进一步稳定油价措施之前，先要对俄罗斯冻结产量的承诺进行考验。

在多哈协议以来首次与石油企业的正式会晤中，普京发表开场白表示：“我们的任务是维持俄罗斯石油行业的稳定，确保发展以及长期项目的实施。”

普京周二称，他希望亲自听取石油企业对该提议的看法，补充说诺瓦克已告知他所有企业同意冻结产量。此后他未发表评论。俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)、卢克石油(Lukoil)、Bashneft以及Gazprom Neft 拒绝置评。

**供应过剩**

如果俄罗斯今年的平均产量维持在1月水平，将较2015年增产1.5%，亦将创下苏联解体后的高位。

诺瓦克表示，全球油市目前每日供应过剩150万桶左右，但若实施冻产协议，那么过剩情况将受到遏制，低油价持续的时间也将减少一年。

他并未表示油市何时可能重新恢复平衡，但称油价不太可能重返每桶100美元之上的水准，认为油价最好情况下会在50-60美元区间。

指标布兰特原油期货周二交投于每桶37美元附近。诺瓦克指出，73%的石油出口国准备加入该协议，但在很大程度上取决于其他国家对伊朗的态度。

“伊朗的情况确实特殊，其产量目前处在最低水准。因此，我认为伊朗可能会独自做出其它决定，”诺瓦克称。他将于本月稍晚访问伊朗。

不属OPEC的阿曼以及一些OPEC消息人士，都提出伊朗不受冻产协议限制的构想，比照过去伊拉克受到国际制裁时的作法，但根据OPEC消息人士说法，目前为止，并未向伊朗提供任何特殊待遇。

诺瓦克表示，俄罗斯计划与其他非OPEC国家及OPEC国家就在3月开会进行磋商，试图就冻产协议做出最终决定。(完)