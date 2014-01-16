俄石油巨头Rosneft称中国开始支付石油协议预付款

路透莫斯科1月15日 -俄罗斯石油巨头Rosneft(ROSN.MM)周三称，已经收到中石油集团第一批预付款，双方去年达成了石油供应协议。

Rosneft与中方签署了一系列协议，以增加对中国的石油供应，不再单纯依赖供应欧洲，而欧洲也在试图降低对俄罗斯石油的依赖。

Rosneft拒绝透露具体数额。根据协议，俄罗斯对中国日均石油供应将从目前的30万桶增加一倍。

一位行业消息人士对路透表示，Rosneft去年底收到了第一批预付款，数额高达120亿美元。

Rosneft是俄罗斯国有企业，中方的款项将有助于该公司降低债务负担。

俄罗斯总统普京曾表示，未来25年俄罗斯将向中国供应3.6亿吨（26亿桶）石油，并将为此收到高达700亿美元的预付款。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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