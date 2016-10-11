独家：俄罗斯国家石油公司执行长谢琴对减产说“不”

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伊斯坦布尔10月11日 - 俄罗斯最具影响力的石油业高管、俄油(ROSN.MM)执行长谢琴(Igor Sechin)表示，该公司不会按照可能达成的石油输出国组织(OPEC)限产协议限制石油产量。
“我们为什么要限产？”谢琴周一晚间在伊斯坦布尔对路透称。当时有人问及俄油是否可能限产。
他说，他怀疑一些OPEC国家，如伊朗、沙特和委内瑞拉是否会减产，称油价每桶若超过50美元，将让美国页岩油项目有利可图。(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。