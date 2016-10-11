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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 15:33 BJT

独家：俄罗斯国家石油公司执行长谢琴对减产说“不”

路透伊斯坦布尔10月11日 - 俄罗斯最具影响力的石油业高管、俄油(ROSN.MM)执行长谢琴(Igor Sechin)表示，该公司不会按照可能达成的石油输出国组织(OPEC)限产协议限制石油产量。

“我们为什么要限产？”谢琴周一晚间在伊斯坦布尔对路透称。当时有人问及俄油是否可能限产。

他说，他怀疑一些OPEC国家，如伊朗、沙特和委内瑞拉是否会减产，称油价每桶若超过50美元，将让美国页岩油项目有利可图。(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)

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