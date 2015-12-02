俄罗斯称有证据显示土耳其是伊斯兰国石油的主要买家

路透莫斯科12月2日 - 俄罗斯国防部几位官员周三称，他们有证据显示土耳其是伊斯兰国石油的主要买家，而且土耳其总统埃尔多安及其家人卷入与伊斯兰国的交易中。

这几位官员在莫斯科一活动上引用了卫星图像，指称这些图像显示装有石油的卡车从伊斯兰国管辖的地区前往土耳其，并称他们知道了向土耳其运送石油的三条线路。(完)