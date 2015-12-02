俄罗斯称有证据显示土耳其是伊斯兰国石油的主要买家

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透莫斯科12月2日 - 俄罗斯国防部几位官员周三称，他们有证据显示土耳其是伊斯兰国石油的主要买家，而且土耳其总统埃尔多安及其家人卷入与伊斯兰国的交易中。
这几位官员在莫斯科一活动上引用了卫星图像，指称这些图像显示装有石油的卡车从伊斯兰国管辖的地区前往土耳其，并称他们知道了向土耳其运送石油的三条线路。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。