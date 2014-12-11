俄罗斯经济下滑 寡头们未能幸免

路透莫斯科12月11日（记者 Jason Bush） - 俄罗斯的寡头们对灾难、资产遭没收、被迫进行投资和金融危机等并不陌生。

他们中的很多人可能在公开场合不把卢布贬值40%和制裁导致经济滑向衰退当回事。

而且至少表面上有一些赢家，比如金属生产商从出口市场价格上升中获益。

但如果深入地看，几乎所有俄罗斯企业都感觉到了冲击，或许那些成功的故事只属于那些及时卖出的人，或者只是因为幸运。

即使那些接近总统普京的人也未能从油价大跌和经济下滑中幸免。他们还面临可能遭到西方国家制裁的更大风险。

普京盟友Gennady Timchenko旗下的投资公司拥有天然气生产商Novatek(NVTK.MM)的23%股份，Novatek的市值已从369亿美元降至236亿美元。

俄罗斯三大寡头Vladimir Potanin、Oleg Deripaska和Roman Abramovich拥有全世界最大镍和钯金矿商和出口商Norilsk Nickel(GMKN.MM)，该公司市值从去年底的260亿美元上升至276亿美元。

但该公司在2010年市值超过400亿美元，当时不存在西方国家对俄罗斯的制裁，油价接近95美元，而目前70美元左右的油价接近五年低位。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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