俄罗斯经济下滑 寡头们未能幸免

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透莫斯科12月11日（记者 Jason Bush） - 俄罗斯的寡头们对灾难、资产遭没收、被迫进行投资和金融危机等并不陌生。
他们中的很多人可能在公开场合不把卢布贬值40%和制裁导致经济滑向衰退当回事。
而且至少表面上有一些赢家，比如金属生产商从出口市场价格上升中获益。
但如果深入地看，几乎所有俄罗斯企业都感觉到了冲击，或许那些成功的故事只属于那些及时卖出的人，或者只是因为幸运。
即使那些接近总统普京的人也未能从油价大跌和经济下滑中幸免。他们还面临可能遭到西方国家制裁的更大风险。
普京盟友Gennady Timchenko旗下的投资公司拥有天然气生产商Novatek(NVTK.MM)的23%股份，Novatek的市值已从369亿美元降至236亿美元。
俄罗斯三大寡头Vladimir Potanin、Oleg Deripaska和Roman Abramovich拥有全世界最大镍和钯金矿商和出口商Norilsk Nickel(GMKN.MM)，该公司市值从去年底的260亿美元上升至276亿美元。
但该公司在2010年市值超过400亿美元，当时不存在西方国家对俄罗斯的制裁，油价接近95美元，而目前70美元左右的油价接近五年低位。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。