俄罗斯经济下滑，寡头们未能幸免

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯的寡头们对灾难、资产遭没收、被迫进行投资和金融危机等并不陌生。
他们中的很多人可能在公开场合不把卢布贬值40%和制裁导致经济滑向衰退当回事。
而且至少表面上有一些赢家，比如金属生产商从出口市场价格上升中获益。
但如果深入地看，几乎所有俄罗斯企业都感觉到了冲击，或许那些成功的故事只属于那些及时卖出的人，或者只是因为幸运。
即使那些接近总统普京的人也未能从油价大跌和经济下滑中幸免。他们还面临可能遭到西方国家制裁的更大风险。
普京盟友Gennady Timchenko旗下的投资公司拥有天然气生产商Novatek 的23%股份，Novatek的市值已从369亿美元降至236亿美元。
俄罗斯三大寡头Vladimir Potanin、Oleg Deripaska和Roman Abramovich拥有全世界最大镍和钯金矿商和出口商Norilsk Nickel ，该公司市值从去年底的260亿美元上升至276亿美元。
但该公司在2010年市值超过400亿美元，当时不存在西方国家对俄罗斯的制裁，油价接近95美元，而目前70美元左右的油价接近五年低位。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,875 4,482 -2,153 -760 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,188,272口) 618,756 206,934 727,305 738,168 1171793 2084229 2106032 104,043 82,240 较4月18日变动(未平仓合约：增加26,838口) -19,094 12,967 28,020 9,844 -1,781 18,770 39,206 8,068 -12,368 各类