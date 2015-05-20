专访：俄罗斯不会与OPEC协调石油产量政策--俄第二大油企高管

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透索菲亚5月19日 - 俄罗斯第二大油企Lukoil执行长Vagit Alekperov周二表示，俄罗斯不会与石油输出国组织(OPEC)协调石油政策。
OPEC的一些产油国希望守住自己的市场份额。他们曾表示，只有该组织以外的其他产油国减产，他们才会考虑为支撑油价而降低产量。
但Vagit Alekperov接受路透采访时还表示，俄罗斯与OPEC可能将就技术问题和市场预估交换看法。
“无论是前苏联还是俄联邦，都从未成为OPEC成员，俄联邦也没有加入该组织的计划，”Alekperov在访问保加利亚期间表示。
“因此...俄政府不会与OPEC成员国协同行动。”俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)将参加6月3-4日在维也纳召开的OPEC研讨会，之后，OPEC将在6月5日召开政策会议。
俄罗斯是OPEC之外最大的产油国，鉴于去年油价崩跌，其寻求与该组织拉近关系，但不愿通过削减产量或出口量来支撑价格。
Lukoil每日产油量约200万桶，略高于挪威全国产油量。
Alekperov表示，Lukoil今年石油产量可能将增长1%；假如油价在每桶60美元，计划投资约150亿美元。
“我们当前的日产量为220万桶左右。今年我们的产量将保持稳定或增长1%。这将完全取决于伊拉克West Qurna项目的产量，”他说，“但现在，我们正朝产量增长1%的方向迈进。”
石油和天然气营收在俄罗斯国家财政预算收入中大约占到一半。油价已较2014年6月所及的每桶115美元大幅挫跌，但目前已弹离稍早低点，至略低于66美元的水平。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。