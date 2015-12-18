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国际财经 | 2015年 12月 18日 星期五 19:11 BJT

俄罗斯能源部长称不考虑与OPEC进行石油方面的协作

路透俄罗斯符拉迪沃斯托克12月18日 - 俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）周五称，俄罗斯不考虑与石油输出国组织（OPEC）进行任何旨在支撑油价的协作，因为OPEC已经失去了调节市场的能力。

“OPEC从2008年以来没有改变过配额，没有起到20世纪七、八十年代时发挥的角色，”诺瓦克在符拉迪沃斯托克对记者们说道。“我们不在考虑任何形式协作的可能性。

诺瓦克表示，市场供过于求，美国等传统的进口国增加产量、减少进口是部分原因。

他指出，全球投资减少不可避免地将引发全球石油产量下降。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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