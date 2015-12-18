俄罗斯能源部长称不考虑与OPEC进行石油方面的协作

路透俄罗斯符拉迪沃斯托克12月18日 - 俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）周五称，俄罗斯不考虑与石油输出国组织（OPEC）进行任何旨在支撑油价的协作，因为OPEC已经失去了调节市场的能力。