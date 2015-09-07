俄国家石油执行长称OPEC的黄金时代已经过去

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡9月7日 - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）执行长谢钦称，石油输出国组织（OPEC）去年11月决定不减产后，OPEC平衡石油市场供需的黄金时代过去了。
“这个组织的黄金时代已经过去了，”谢钦周一在《金融时报》于新加坡举行的活动上说道。
“如果配额得到遵守，全球石油市场现在应该已经实现再平衡了，”他所指的是OPEC在2014年11月决定维持产量在记录高位，扞卫市场份额而非价格。
从2014年6月开始，随着全球创纪录的产出开始超过消费，油价已经跌到每桶50美元以下。谢钦指出，要实现全球石油市场的再平衡，平均油价需要达到每桶70美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。