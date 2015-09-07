俄国家石油执行长称OPEC的黄金时代已经过去

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡9月7日 - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）执行长谢钦称，石油输出国组织（OPEC）去年11月决定不减产后，OPEC平衡石油市场供需的黄金时代过去了。

“这个组织的黄金时代已经过去了，”谢钦周一在《金融时报》于新加坡举行的活动上说道。

“如果配额得到遵守，全球石油市场现在应该已经实现再平衡了，”他所指的是OPEC在2014年11月决定维持产量在记录高位，扞卫市场份额而非价格。

从2014年6月开始，随着全球创纪录的产出开始超过消费，油价已经跌到每桶50美元以下。谢钦指出，要实现全球石油市场的再平衡，平均油价需要达到每桶70美元。（完）