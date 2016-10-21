俄罗斯和OPEC达成协议的希望提振油价 美钻机数据限制涨幅

路透纽约10月21日 - 原油周五收涨，因市场寄望，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)能在周末达成支撑油市的协议，以使油价保持在50美元以上，不过，交易商对美国钻机数呈现双位数增长保持谨慎。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，周末将向OPEC最大产油国沙特的领导人提出支撑油价的建议，可能包括冻结原油产量。

一些交易商对俄罗斯支持油价的承诺持怀疑态度，此前诺瓦克称，2017年俄罗斯原油日产量可达到最多1,100万桶，有望再创苏联解体以来的新纪录。OPEC的产量也处于或接近纪录高位。

“市场多头指望俄罗斯信守承诺，与OPEC达成协议，将油价推升至50美元以上的新高度，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

油市承压，因油田服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数本周增加11座，为8月来首次出现双位数的增幅。

布兰特原油收涨0.40美元，或0.8%，报每桶51.78美元。本周，该合约周线持平。

美国原油收涨0.22美元，或0.4%，报每桶50.85美元，本周周线上升1%。美国原油周三触及去年7月来最高51.93美元。

一些交易商预计，下周美国政府报告将显示，美国原油周度库存增加。本周数据显示，原油周度库存意外减少，消息推动美国原油升至去年7月高位。(完)