俄罗斯和OPEC达成协议的希望提振油价 美钻机数据限制涨幅

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月21日 - 原油周五收涨，因市场寄望，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)能在周末达成支撑油市的协议，以使油价保持在50美元以上，不过，交易商对美国钻机数呈现双位数增长保持谨慎。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，周末将向OPEC最大产油国沙特的领导人提出支撑油价的建议，可能包括冻结原油产量。
一些交易商对俄罗斯支持油价的承诺持怀疑态度，此前诺瓦克称，2017年俄罗斯原油日产量可达到最多1,100万桶，有望再创苏联解体以来的新纪录。OPEC的产量也处于或接近纪录高位。
“市场多头指望俄罗斯信守承诺，与OPEC达成协议，将油价推升至50美元以上的新高度，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
油市承压，因油田服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数本周增加11座，为8月来首次出现双位数的增幅。
布兰特原油收涨0.40美元，或0.8%，报每桶51.78美元。本周，该合约周线持平。
美国原油收涨0.22美元，或0.4%，报每桶50.85美元，本周周线上升1%。美国原油周三触及去年7月来最高51.93美元。
一些交易商预计，下周美国政府报告将显示，美国原油周度库存增加。本周数据显示，原油周度库存意外减少，消息推动美国原油升至去年7月高位。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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