克里姆林宫称现在决定延长减产协议还为时尚早

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透莫斯科3月14日 - 克里姆林宫发言人周二称，就是否决定延长全球减产协议目前尚言之过早。
当被问及是否可能决定延长减产时，发言人Dmitry Peskov在例行记者会上对记者表示：“目前还没有统一的看法。”
“(美国的)页岩油企给油市带来了压力。市场存在不同的观点。现在谈论确定统一立场的可能性还为时尚早，”Peskov表示。
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的其他主要产油国在12月达成减产协议，以缓解全球供应过剩趋势，并支撑油价。(完)
(编译 孙茉莉/李爽 审校 王兴亚/于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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