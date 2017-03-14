克里姆林宫称现在决定延长减产协议还为时尚早

路透莫斯科3月14日 - 克里姆林宫发言人周二称，就是否决定延长全球减产协议目前尚言之过早。

当被问及是否可能决定延长减产时，发言人Dmitry Peskov在例行记者会上对记者表示：“目前还没有统一的看法。”

“(美国的)页岩油企给油市带来了压力。市场存在不同的观点。现在谈论确定统一立场的可能性还为时尚早，”Peskov表示。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的其他主要产油国在12月达成减产协议，以缓解全球供应过剩趋势，并支撑油价。(完)