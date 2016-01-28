焦点：俄罗斯有意与OPEC讨论减产 推动油价大涨逾5%

图为俄罗斯Ust-Luga的储油设施。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透莫斯科1月27日 - 俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev周三表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。这一言论帮助推动全球油价大幅上涨。

此番言论是俄罗斯与OPEC可能合作以逆转创纪录供应过剩问题的最强烈信号。此后原油期货大涨超过5%。

布兰特原油期货上升逾2美元至每桶32.95美元，此前触及盘中低点30.83美元。美国暴风雪后的需求亦帮助提振油价。

但是，从开始讨论到俄罗斯油企实际减产还有很长一段路要走。很多俄罗斯油企表示，在技术上来说减产非常困难，而且这可能导致俄罗斯的市场份额流失到对手手中。

Tokarev表示，油企高管和政府官员周二在莫斯科举行的会议得出结论，即需要与OPEC讨论，以支撑油价。

“会中特别讨论到油价和我们应共同采取什么措施来改善形势，包括整体OPEC框架内的磋商，及双边协商。”俄罗斯新闻社引述Tokarev称。

“当然，我们的沙特伙伴正在展现主动性。他们是主要磋商者。那意味我们应该首先与他们讨论这个议题。”

他说减产将放入与OPEC成员国协商的议程：“没错，那是让我们能以某种方式平衡油价的手段或机制之一。”

一名能源部代表向路透证实，该部主持的这次会议确有讨论到可能与OPEC的协调。

“当前全球油市的市场形势不利，与会者讨论了与OPEC国家协调行动的可能性。”该能源部官员说。

OPEC成员国中，迄今仅阿尔及利亚和委内瑞拉已清楚表态支持减产。

然而，OPEC第二大产油国伊拉克周三亦展现了立场软化的迹象。其财长泽巴里告诉路透，伊拉克愿意参与OPEC的特别会议，且如果所有OPEC成员国和非OPEC产油国达成协议的话，伊拉克甚至可同意减产。

**业界不愿减产**

要俄罗斯减产，仍有相当多障碍存在。两名高层官员在能源部会议前对路透表示，与OPEC就产量合作的基础尚未奠定。

“目前还未讨论过可能减产的任何措施，”一名要求匿名的官员说。

由于事涉敏感，另一名要求匿名的官员也呼应这种说法。“俄罗斯不太可能调整工序并停止生产。”第二名消息人士称。

一位任职俄罗斯前四大能源企业的经理表示，业界不会乐见协调减产。

另一家石油业者消息人士说：“我们尚未听说要采取任何具体行动。”

俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)发言人Mikhail Leontyev表示，他“没有理由”对能源部的声明发表评论。俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(SIBN.MM)则拒绝置评。俄油是俄罗斯最大石油生产业者；俄气则是该国以产量计、成长最迅速的石油公司。

俄罗斯第二大石油生产商卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)一名发言人亦拒绝评论。卢克石油的副总裁本周稍早称，俄罗斯应与OPEC展开磋商。

俄罗斯执掌能源行业的副总理德沃尔科维奇的发言人也不愿置评。(完)