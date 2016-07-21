（修正）专访：俄罗斯能源部长称目前没有与OPEC讨论协调石油产量

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
(修正以在标题和首段澄清目前未与OPEC讨论协调石油产量，但没有说未来绝不可能。)
路透莫斯科7月20日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克在接受路透专访时表示，该国目前没有与石油输出国组织(OPEC)讨论协调石油产量。今年稍早，产油国之间一次试图联合控制产量的努力以失败告终。
“我们没有讨论俄罗斯与OPEC协同行动的问题...我们在减产问题上无法达成一致，因为没有这样的工具和机制，”诺瓦克在接受路透专访时表示。
今年4月在多哈会议上，OPEC与包括俄罗斯在内的大产油国未能就冻结石油产量达成一致。此举旨在支撑连连下跌的油价。
由于供应过剩，1月时全球油价跌至13年低点每桶27美元，但此后已经反弹至50美元左右。
石油是俄罗斯的主要出口商品，油价疲软打击了该国经济。去年俄罗斯经济萎缩3.7%。
诺瓦克称，俄罗斯认为与OPEC的合作主要集中在交换信息和对全球油市的分析方面，而不是协调生产。
今年俄罗斯油企一直在增产。诺瓦克称，他预计今年国内石油产量在5.42-5.44亿吨。2015年该国石油产量创下5.34亿吨的30年高点。
**沙特-俄罗斯会议**
诺瓦克称，他可能和沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在9月底于阿尔及利亚召开的一场会议上碰面。这将是法力赫5月获派上任、接替欧那密后首次与诺瓦克见面。
“显然我们将讨论全球油市的情势，”他说道，并称他们同时也将检视俄罗斯、沙特及其他第三国联合能源项目的可能性。
法力赫上周称，油价必须来到每桶50-100美元之间，产业才会持续投资。他并称油价仍将面临下跌压力，因库存庞大。
诺瓦克表示，俄罗斯仍预估今年石油均价将为每桶40-50美元。不过他说油价存在因季节性需求下滑而走低的风险。
诺瓦克称他预期全球石油市场将会在2017年中或年底恢复平衡，这很大程度取决于沙特的政策。他称需求至少将每年成长0.8-1%，相当于成长70-100万桶/日。
他补充称，全球石油库存已达到30亿桶，他将其中5亿桶称之为“超额”库存，他警告称这些超额库存得花上相当长时间才会退出市场。
诺瓦克指出，“整体而言，这几乎相当于150万桶/日，也就是说若将来全球产出没有增加，维持在当前水准，超额库存的部分仍足以涵盖年度需求增长。”(完)
(编译 李春喜/张明钧; 审校 蔡美珍/陈宗琦/母红/李军)
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