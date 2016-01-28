焦点：俄罗斯称沙特提议各国减产达5% 油价第三日大涨

路透圣彼得堡/迪拜1月28日 - 俄罗斯周四表示，石油输出国组织(OPEC)最大的产油国沙特提议各国减产达5%。如果能达成共识，这将是10多年来旨在清除过剩供应及提振油价的第一份全球协议。

受有望达成全球减产协议的消息影响，布兰特原油期货周四一度上涨8%至约每桶36美元。如能实现，可马上使全球超出需求的过剩产出减少100万桶/日。布兰特原油收高0.79美元，或2.4%，报每桶33.89美元，日高在35.84美元。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，沙特提议各国减少原油产量多至5%。对非OPEC国家俄罗斯来说，相当于原油日产量减少约50万桶。俄罗斯是全球最大的产油国。

“的确，提出了这些指标，每个国家减产至多5%，”诺瓦克称，“这一问题需要讨论，现在谈论还为时过早。”

沙特官员未立即发表评论，但OPEC海湾国家一高级代表称：“OPEC海湾国家和沙特愿意配合任何稳定国际油市的行动。”

据OPEC海湾国家一消息人士透露，上述提议并非直接来自沙特，而是来自OPEC成员国委内瑞拉和阿尔及利亚。

由于美国页岩油繁荣，以及OPEC决定增产以保护市场份额，油价本月稍早跌至每桶27美元附近的12年低点， 而在约18个月前还高达每桶115美元。

但低油价打击了很多产油国的经济。在沙特，低油价已令该国货币承压，且使该国出现1,000亿美元左右纪录高点的预算赤字。

俄罗斯卢布触及历史低点，阿塞拜疆则爆发了街头抗议，投资者还担心OPEC成员国委内瑞拉可能出现债务违约。

**普京沉默**

诺瓦克还向记者表示，有人提议OPEC和非OPEC产油国召开部长级会议，俄罗斯愿意参与这类会谈。

“对于监督减产存在很多疑问，”他并称。

沙特曾多次呼吁非OPEC产油国，要想让OPEC帮助应对石油过剩局面，非OPEC产油国也要为减产做出贡献。

俄罗斯一直反对减产主张，称该国的油田和海湾地区不同，不容易关闭。

尚未就联合减产提议发表评论的俄罗斯总统普京认为，石油产业是其与西方讨价还价的重要筹码。由于在克里米亚和叙利亚问题上存在分歧，俄罗斯与西方之间的关系变得紧张。

“眼下必须认真对待这一提议，关键在于俄罗斯能否落实，”资深OPEC观察人士兼美国Pira group创始人Gary Ross称。

London Capital Group的首席分析师Brenda Kelly称，所提议的减产不太可能实现。

“以往也曾试图减产，但最终都毫无结果。谈论油价和采取行动之间的差别是很大的，这看上去像是油价下跌之下的恐慌反应，”她表示。

OPEC成员国伊朗的立场也会给达成全球减产协议造成困难。在制约其生产多年的西方制裁解除后，伊朗希望增产。

“由于国际制裁，我们的日出口量减少了110万桶。因此我们必须收复我们的市场份额，”了解伊朗想法的消息人士周四称。(完)