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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 07:18 BJT

俄国家杜马批准纳入克里米亚协议

路透莫斯科3月20日 -俄罗斯国家杜马周四以压倒性的多数票通过将克里米亚并入俄罗斯的协议，使克里米亚朝加入俄罗斯联邦又迈进一步。

俄罗斯联邦委员会周五也将进行表决，完成协议的批准程序。俄总统普京周二已经签署该协议。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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