俄国家杜马批准纳入克里米亚协议

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科3月20日 -俄罗斯国家杜马周四以压倒性的多数票通过将克里米亚并入俄罗斯的协议，使克里米亚朝加入俄罗斯联邦又迈进一步。
俄罗斯联邦委员会周五也将进行表决，完成协议的批准程序。俄总统普京周二已经签署该协议。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。