俄罗斯政府公布350亿美元“抗危机计划”

图为一名男子走出Rosselkhozbank银行在莫斯科的一家分支。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透莫斯科1月28日 - 俄罗斯政府周三公布一项规模2.34万亿卢布(348亿美元)的“抗危机计划”，为饱受西方制裁及油价下跌之苦的经济注入资金。但对于其将如何缩减其他支出来为今年实施计划筹资，政府并未给出太多细节。

该项抗危机计划包括以15.5亿卢布支撑银行业，其中大多数举措在去年就已经宣布，但分析师表示，俄罗斯若欲拯救其银行业，这些金额仍仅能算是杯水车薪。

该计划重点主要是纾困银行及大企业，帮助它们抵挡住当期危机的影响；但相对地，长期发展计划的支出将为之缩减。此外，额外资金也将用于增加养老金，使其与高于预期的通胀脚步一致。

“这项计划有点像是避免俄罗斯经济快速恶化的缓冲，并支撑几个最重要的经济部门(以及)提供社福支持，”俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)分析师Yulia Tseplaeva说。

俄罗斯总统普京已经下令不得删减国防及社福支出，凸显出他的重点在保持俄罗斯国际强权地位以及社会稳定。

尽管有这些限制，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周二表示，抗危机计划不会增加整体预算支出，将动用预算准备金及挪动其他支出。

抗危机计划中，政府将在2015年把“大多数的”预定支出减少10%，但不涉及国防、社福支出及偿债所需，并希望在2017年时达成预算平衡。但政府并未说明预算删减细节，仅表明长期投资项目将推迟。

花旗银行俄罗斯经济分析师Ivan Tchakarov表示，计划一定是不明确的，因莫斯科当局尚未修订今年预算和宏观经济预测。

“这是典型的政府主导计划，着重在提供补贴，”他表示。“我没有见到任何象结构性改革一样让我印象深刻的特别举措，这只是口头说说而已。”

在该计划中的一些主要项目由规模800亿美元的主权基金--国家财富基金(National Wealth Fund)来支应。该基金先前已被指派为基础建设项目融资。

**优先举措**

在优先举措中，最大的单一项目是规模1万亿卢布的计划，旨在透过发行政府公债来让银行进行资本重组，该项资金已由去年的联邦预算支应。

银行将额外得到国家财富基金所提供的5,500亿卢布。

许多分析师认为，这仍是杯水车薪，俄罗斯要使银行业维持下去需要庞大资金，因为企业失去了还债能力，而银行饱受融资成本升高的打击。

Tchakarov表示，此次的支援举措要比2008-09年前次危机所采取的类似举措来得少，反映出这次的资源更加有限。

“如今更加精挑细选，只支持重点战略性企业，因此我认为这次会见到一些公司和银行发生违约，”他表示。“在当前的环境下，不可能大家都得到支持。”(完)

(编译 李婷仪/戴素萍 审校 张荻)

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